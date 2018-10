GIANCARLO GEMMA

Improvvisamente ci ha lasciatodi anni 50Ne danno il triste annuncio la moglie Roberta, la figlia Alice, la mamma Anna Maria, la sorella Roberta e parenti tutti.I funerali avranno luogo giovedì 25 Ottobre partendo alle ore 14,30 dall'Ospedale Maggiore per la Chiesa del Cardinal Ferrari indi si proseguirà per il Cimitero della Villetta.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 presso la stessa Parrocchia.24 ottobre 2018Ï Balconi AlessandroÏ Famiglia Allodi FabrizioÏ Stefano e Marisa PensatoÏ Famiglia OrchestaÏ Famiglia TincatiÏ Famiglia MigliavaccaCiaosei e sarai la nostra forza.Non smetteremo mai di amarti.Alice e Roberta.24 ottobre 2018Ciaoci mancherai.Mery, Franco, Roberto, Antonella, Annita, Massimo, Monica, Andrea.24 ottobre 2018CiaoFederica, Filippo, Angelica, Gessica, Riccardo, Michela, Michael.24 ottobre 2018Gli zii Claudio e Manola, con Luca, Giovanna, Michael e rispettive famiglie piangono l'improvvisa scomparsa del carodi cui ne conserveranno sempre un affettuoso ricordo e si stringono con un forte abbraccio al dolore di Roberta, Alice e familiari.24 ottobre 2018Zia Giuseppina, Fabrizio e famiglia sono vicini a Roberta e Alice per la perdita del caro24 ottobre 2018La Falegnameria Soncini & Quintavalla profondamente addolorata per l'improvvisa scomparsa del maestro Falegnamecollaboratore insostituibile, si stringe ad Annamaria, Roberta ed Alice.Partecipano al lutto amici e colleghi: Alberto, Massimo, Alessandro, Marzia, Filippo, Gianfranco, Michele, Domenico, Ettore, Fabrizio, Antonio, Angelo, Giuliano e Cosimo.24 ottobre 2018Alberto, Massimo e Marzia Soncini, Valter Quintavalla ed Alessandro Bertolini con le rispettive famiglie ricordano con grande affettoe sono vicini ad Annamaria, Roberta ed Alice.24 ottobre 2018Luca, Angela, Marina, Davide si uniscono al dolore di Roberta e Alice per la perdita del caro24 ottobre 2018Te ne sei andato portando via una parte di noi.I tantissimi ricordi, frutto di un'amicizia così speciale, ci accompagneranno per sempre.CiaoRoby, Iaia, Ceci, Cami.«Un grande abbraccio a Robbi ed Ally».24 ottobre 2018Alessandra e Giancarlo sono vicini a Roberta ed Alice per la perdita del caro24 ottobre 2018Gli amici di Piazza Lubiana sono vicini alla famiglia per l'improvvisa scomparsa di24 ottobre 2018Ciaonon ti dimenticheremo mai.Un forte abbraccio a Robby e Ally.Filippo, Elena, Francesca, Mauro, Ebe, Sara, Chiara, Margherita. Matilde.24 ottobre 2018Matteo Cavalca, unitamente a Cristina ed Annalisa, partecipano commossi al grande dolore di Alice e famigliari per la scomparsa del caro24 ottobre 2018Sono vicina a Roberta ed Aliceun arrivederci.Dalla signora Mariella.24 ottobre 2018Gli amici del Calcetto profondamente addolorati per l'improvvisa scomparsa del loro amico e compagnosi stringono affettuosamente a Roberta e Alice.<+T>Enore, Umberto, Ronni, Francesco, Luigi, Luca, Carlo, Vincenzo, Simone, Giuseppe, Mimmo, Elton, Davide Federico, Bruno, Eustacchio, Antonio, Roberto, Enrico.24 ottobre 2018<+T>Roberto e Paolo insieme al personale Guastavo Centro Torri, Guastavo Euro Torri e Magnosfera sono vicini a Roberta e Alice per la grave e prematura perdita del caro24 ottobre 2018<+T>Ciaograzie per le risate sincere!<+T>Sarai sempre con noi.<+T>Giancarlo, Roberta, Elettra, Sara, Pucci, Jenny, Danilo, Sabrina, Sauro, Davide, Tommaso, Caterina, Fabrizio, Simone, Graziano e Barbara condividono l'infinito dolore di Roberta e Alice stringendole in un forte abbraccio.24 ottobre 2018