VINCENZO FINI

E' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 85Ne danno il triste annuncio i figli Flavia con Fabrizio e Mauro con Loretta, i nipoti Tiziano ed Arianna.I funerali avranno luogo domani giovedì 25 ottobre alle ore 13.45partendo dalle Sale del Commato Adeper la chiesa di San Bernardo degli Uberti, indi si proseguirà per il Tempio di Valera.Questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.24 ottobre 2018Ï Gina Passeri e fam. MarsiliLa cognata Lina, con Ugo, Rita e rispettive famiglie partecipano al dolore dei cari Mauro, Flavia e dei loro famigliari per la perdita dello24 ottobre 2018Siamo vicini ai famigliari per la perdita del caro zioFranca, Elisabetta, Giuseppe Orlandelli.24 ottobre 2018