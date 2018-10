SERGIO PELAGATTI

«Lassù.... in cielo, vicino alla madre..in eterno per voi.... pregherò»È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 85Ne danno il triste annuncio i fratelli Bruno, Luisa, Franco con Pina, nipoti, pronipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno giovedì 25 ottobre alle ore 14.30 in Langhirano, partendo dalla Sala del Commiato in via Renzo Pezzani n. 27 per la chiesa parrocchiale indi al cimitero di Mattaleto.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Langhirano.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.24 ottobre 2018Ï Elena, Francesca e Antonella SchiarettiÏ Fam. Claudio MontaliÏ Fam. Emma e Galliano FuligniÏ Brunella, Bruno Borchini e fam.Ï Fam. Raimondo FratiÏ Rosalba e Walter FerrariMilena Stefania e Bengi si stringono a Franco, Bruno e Luisa e ai rispettivi familiari per la perdita del caro amato24 ottobre 2018Ci uniamo con affetto al dolore di Annalisa e famiglia per la perdita del caro signorI colleghi della Refri Group Srl.24 ottobre 2018Roberta, Valentina, Giuliana ed Enzo partecipano al dolore di Pina, Franco, Luisa, Bruno con le rispettive famiglie per la scomparsa del caro24 ottobre 2018