GIAN CARLO MUCCI

È mancatodi anni 82Ne danno il triste annuncio la moglie Rosanna, i figli Ezio e Fabio con Antonella, gli adorati nipoti Giulia, Michele e Viola, il fratello, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti.I funerali si svolgeranno giovedì 25 alle ore 14.30 partendo dalla Casa del Commiato COF, in viale della Villetta 16, per la Chiesa di Sorbolo (ore 15.00 circa) indi si proseguirà per il cimitero locale.Il S.Rosario verrà recitato questa sera alle ore 20,30 presso la Chiesa di Sorbolo.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento vada a tutto il personale medico e para-medico del Barbieri Reparto «C» dell'Ospedale Maggiore di Parma per la professionalità e le premurose cure prestate.Vada inoltre un grazie di cuore a Giuliano ed Ornella per il prezioso aiuto.Non fiori ma offerte all'AVIS-CRI-AIDO di Sorbolo.24 ottobre 2018