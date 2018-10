ADRIANA SAVI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 70Ne danno il triste annuncio: l'amata figlia Silvia; Patrizio; i parenti tutti.I funerali avranno luogo: domani, alle ore 9,45 partendo dall'ospedale Maggiore di Parma, per la chiesa parrocchiale di Fornovo di Taro, ove alle ore 10,30 si svolgerà il rito funebre, indi al cimitero di Bardone di Terenzo.Il Santo Rosario sarà recitato nella chiesa di Fornovo, questa sera alle ore 20,30.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.24 ottobre 2018Ï Vilma Abelli e figliCiaomi mancherai come l'aria, ma so che da lassù tu sarai con me.Silvia.24 ottobre 2018La famiglia Riccardo Schiappa con grande dispiacere ed affetto partecipa al dolore di Silvia per la perdita della mamma24 ottobre 2018Le cugine Gigliola, Giovanna, Bruna Venuti e famiglie sono vicine a Silvia in questo triste momento per la perdita della cara24-10-2018Le amiche Stefania e Lucia con James sono vicine a Silvia per la perdita della cara mamma.Ciaosarai sempre nei nostri cuori.24 ottobre 2018