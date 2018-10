BRUNELLA CHIESA

È mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio il marito Bruno, i figli Antonella, Maurizio, Marco e Claudio Spagna, il fratello Luciano, il genero, le nuore, la cognata, il cognato, i carissimi nipoti e pronipoti ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo giovedì 25 c.m. alle ore 14.30 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la Chiesa Parrocchiale di S. Polo di Torrile, indi al locale cimitero.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore a tutto il personale dei Reparti di Degenza Critica del Barbieri e di Oncologia Medica per le cure prestate.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella Chiesa Parrocchiale di S. Polo.24-10-2018Il fratello Luciano con Marinella e i figli Mauro, Corrado e Sonia, commossi partecipano al dolore di Bruno, Antonella, Maurizio , Marco e Claudio per la scomparsa della cara24 ottobre 2018Firmino Bondi e famiglia partecipa al lutto dei famigliari per la scomparsa della cara24 ottobre 2018