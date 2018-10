LIDIA BENVENUTI

«Briciole di tempo accarezzano il cuscinoTutto è compiutoLa vostra gioia.Sarà la mia gioia.»È mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio il marito Costante, il figlio Stefano con Silvia e Alessandro.I funerali si svolgeranno oggi alle ore 11.00 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di S. Maria del Rosario.Il feretro poi proseguirà per il Tempio della cremazione di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.25 ottobre 2018Ï Famiglia PistrittoÏ Emilietta e Maria CurtiÏ Antonio Giordani e famigliaÏ Rita, Giancarlo e Giulia BaroniAnche se da lontano, so che continuerai a volermi bene e vegliare su di me, come quando ero tra le tue braccia.CiaoAlessandro.25 ottobre 2018I nipoti Claudio, Maurizio e Gianluca con le rispettive famiglie sono vicini a Costantino e Stefano in questo momento di dolore per la scomparsa della cara25 ottobre 2018Nadia, Mauro, Luciana, Luciano, Luca e Nicola sono vicini a Costante, Stefano e famiglia per la perdita della cara25 ottobre 2018ICiaoti abbracciamo forte e ci uniamo al dolore di Costante e Stefano.Stefania, Daniela, Simona, Francesca e famiglie.25 ottobre 2018Valeria, Mauro, Titti e Lorenzo si stringono a Costante e Stefano per la perdita dell'amatache resterà sempre nei nostri cuori.25 ottobre 2018Mario, Silvia e Pietro si stringono nel dolore a Stefano, Costante, Alessandro e Silvia per la scomparsa della cararicordandone l'innato garbo, l'umana sensibilità e spontanea generosità.25 ottobre 2018