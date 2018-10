ANNA PALLINI

È tragicamente mancatadi anni 16Con infinito dolore lo annunciano la mamma Roberta, il papà Costantino, il fratello Matteo, i nonni Fosca, Piero, Maria Rosa e Lucio, zii, zie, cugini e parenti tutti.I funerali si svolgeranno venerdì 26 ottobre alle ore 10 partendo dalla sala del commiato di Traversetolo per la Chiesa parrocchiale indi al cimitero locale.Il S.Rosario sarà recitato nella stessa Chiesa questa sera alle ore 21.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.25-10-2018Ï Cecilia, Marisa, Romano SchianchiÏ Marco, Marta TarasconiÏ Irma Pelacci e famigliaÏ Azienda Agricola La VillaÏ Lorenzo, Carlotta CasappaÏ Martina, Federica, Maurizio FantiniÏ Fam. Mora RestoriÏ Bianca Brugnoli e fam.Ï Dirce, Alessandra e SimoneÏ Famiglia Simone SimonettiÏ Corrado, Ione e AndreaÏ Cinzia, Gigi e FedeÏ Paolo, Elisa, Christian, AlessandroÏ Antonia, Angela e FrancoÏ Paolo ServentiÏ Delbono Silvia e famigliaÏ Famiglia Gregori- GilocchiÏ Azienda Agricola Lino e Rino FerrariÏ Mariassunta, Pino RoncheiÏ Famiglie Luca, Alessandra SandriniÏ Tiziana, Umberto e figliÏ Fam. Giuseppe FerrariÏ Fam. Ivo LambertiniÏ Silvana, Nando, StefaniaÏ Famiglie Pelizziari Stefano, Stefania, Roberto, CamillaCiaoadorata, dolcissimo angelo, da lassù guida i nostri passi ormai incerti.Nonna Marisa e nonno Lucio.25 ottobre 2018Clara e Raffaello con Lucia, Francesco e bimbi sono vicini con affetto ai consuoceri Fosca e Piero e abbracciano Roberta, Costantino e Matteo in questo momento di dolore per la scomparsa di25 ottobre 2018Ciaocarissima, ci vogliamo ancora tanto bene, sei sempre con noi.Tua cugina Olga, zio Agostino e zia Carolina.25-10-2018Ciaoci mancherai molto, rimarrai sempre con noi.I tuoi compagni di classe della 3 O Marconi.25 ottobre 2018«Ma perchè chiedo silenzionon crediate che io muoia,mi accade tutto il contrario:accade che sto per vivere.Accade che sono e che continuo.Ora, come sempre, è prestoLa luce vola con le sue api.Lasciatemi sola con il giorno.Chiedo il permesso di nascere.»(Pablo Neruda)I soci, la Direzione e tutti i dipendenti dell'Azienda Conad Centro Nord di Campegine, sono vicini a Roberta in questo momento di immenso dolore per la prematura scomparsa della figlia25 ottobre 2018Il Presidente, il Direttore unitamente a tutto il personale dell'Associazione Regionale Allevatori Emilia-Romagna partecipano con affetto al dolore di Costantino e famiglia per la perdita della carae porgono commosse condoglianze.25-10-2018I genitori della Classe 3 O Marconi sono vicini ai famigliari per la scomparsa di25 ottobre 2018Gesù disse loro: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!»(Matteo 14.27)Carissimi Costa, Roberta e Matteo, in questo immenso ed inspiegabile dolore, ci stringiamo a voi in un grande abbraccio, per salutare insieme la nostra caraGli amici di sempre della parrocchia.25 ottobre 2018Partecipiamo all'immenso dolore dei famigliari per la perdita della caraEnore Gherri e collaboratori.25 ottobre 2018Riccardo Bricoli, Ariella, Gianfranco e Silvia Reverberi piangono con Matteo, Roberta, Costantino e tutti i loro cari la perdita della dolceCiao amore.24 ottobre 2018Carail tuo sorriso sarà sempre con noi.Camilla, Francesca, Elena, Marco.25 ottobre 2018Con sincera amicizia e tanto affetto siamo vicini a Marisa e familiari per l'improvvisa scomparsa della loro caraFamiglie Luigi, Giovanna, Cesare Brignoli.25 ottobre 2018Le famiglie Guerci, D'Acunzo, Covato, Cavalli, Grillo, Daniela Coruzzi, Romano sono vicine a Costantino, Roberta, Matteo e tutti i familiari per la perdita di25 ottobre 2018Grazieper aver condiviso con noi un percorso di vita dall'asilo alle medie.Leo Guerci, Martina Fantini, Samuele, Riccardo Monica, Giovanni, Giacomo, Matilde, Mariasole, Alessia Petrolini, Lisa, Kevin, Nicol Grillo, Martina Covato, Salvatore, Alessia Scumaci, Marco Pecoraro, Elisa Fava, Niky i tuoi ex compagni di classe.Ciao Anna.25 ottobre 2018Il Palagym Traversetolo e tutta la sezione di ginnastica artistica con le istruttrici; Elisa, Martina, Caterina, Michela e Sara si uniscono nell'immenso dolore della famiglia per la perdita della cararimarrai sempre nei nostri cuori.25 ottobre 2018Giovanni, Livia e Giancarlo sono vicini con tanto affetto alle famiglie Biavardi e Pallini nel dolore per la tragica perdita di25 ottobre 2018<+T>Con immenso dolore ci uniamo alla famiglia Pallini per la perdita della cara<+T>Giorgio, Edda, Gianluca, Anna Bonati e famiglie.25 ottobre 2018<+T>CarloAlberto, Betta e Franca Rizzoli partecipano commossi al dolore dei familiari per la perdita di25 ottobre 2015<+T>Bruna e famiglia Agliari partecipa al grave lutto della famiglia Pallini per la perdita della cara25 ottobre 2018<+T>Daniele, Patrizia ed Elisa Balbo si uniscono al dolore delle famiglie Pallini e Biavardi per la perdita della cara25 ottobre 2018<+T>Le famiglie Rosalba, Carbognani, Vedele, Mistrali, Nicoli, Cagnolati, del Condominio Monica sono vicini ai familiari per la perdita della cara25 ottobre 2018<+T>Maria Sole, Stella, Camilla, Matilde, Doriana, Martina, Alessia, Giovanni, Francesco, Mattia ed Erik della Classe 5B anno 2013 piangono la loro amicae con le rispettive famiglie si stringono nel dolore dei suoi cari.25 ottobre 2018