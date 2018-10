VALENTINO MARAZZI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 77Ne danno il triste annuncio: la sorella Bruna, i cognati Elio e Alberta, i nipoti: Ivan con Maria Chiara; Marco, Angelo, Mauro con Selene; i parenti tutti.I funerali avranno luogo: domani, alle ore 9,30 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma, per la cappella del cimitero di Pozzolo di Bore, ove alle ore 11,00 si svolgerà il rito funebre.Il Santo Rosario sarà recitato presso la chiesa parrocchiale San Lazzaro di Parma, in Via Emilio Lepido 11, questa sera alle ore 20,00.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.25-10-2018Zia Dirce, Mariuccia, Assunta, Ugo e Paolo ricordano con affetto il caro25 ottobre 2018