ALEXANDRA LA TORRE

Ci ha improvvisamente lasciato la nostra amataCon infinito dolore lo annunciano la mamma Stefania, la sorella Rebecca e i parenti tutti.La data delle esequie sarà comunicata con successivo annuncio.La veglia di preghiera si terrà questa sera alle ore 21 presso la chiesa di S.Maria del Rosario in Via Isola a Parma.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.25 ottobre 2018Vicini alla famiglia, partecipiamo all'immenso dolore per la perdita della caraMaria, Lucia, Paola, Cristina, Federico, Giuseppe e tutti gli amici di Cisl Scuola di Parma e Piacenza.25 ottobre 2018