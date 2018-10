ELIO BENELLI

È salito in cielodi anni 89Lo annunciano con dolore la moglie Ortensia, i figli Marziano, Arianna e Giuliano, il genero, la nuora, la sorella, i nipoti e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno sabato 27 ottobre alle ore 10.00partendo dalle Sale del Commiato C.O.F. «Barbieri-Ghidini»di Medesano (via Santi 14) per la chiesa di Felegara, indi al Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Felegara.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Gabriele Montacchini ed al personale tutto della casa Protetta Patrioli di Medesano.26 ottobre 2018Le famiglie Corpieri, Maradini, Restiani partecipano commosse al dolore di Arianna e famigliari per la perdita del caro26 ottobre 2018