RENATO FURLOTTI

«....Resterai sempre nel cuoredi quanti ti vollero bene....»È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 75Lo annunciano la moglie Anna, la figlia Ilaria, il figlio Luca e parenti tutti.I funerali si svolgeranno sabato 27 ottobre con partenza alle ore 10.15 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa dello Spirito Santo indi al cimitero di Marore.Il S Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito ringraziamento al medico curante Dott.ssa Nicoletta Carra per la sua costante presenza e agli assistenti domiciliari del Gruppo Cittadella.26 ottobre 2018Ï Fabio e Nadina FochiLa Direzione e i colleghi della Casappa S.p.A con immenso dolore e grande tristezza si stringono a Luca e alla sua famiglia per la perdita del padre26 ottobre 2018Ivana, Massimo, Paolo e Danila si stringono con affetto ad Anna, Ilaria e Luca nel ricordo dei tanti momenti sereni passati insieme e del sorriso di26 ottobre 2018noi ti ricorderemo così con un sorriso per tutti.La battuta pronta e una parola per tutti.Grazie per la tua amicizia.Mancherai a tutti noi, ciao rosso!Tutti gli amici e lo staff del Bar «La Rocca».26 ottobre 2018I colleghi e amici della Castelli di Bologna partecipano commossi al lutto della famiglia per la perdita del caro26 ottobre 2018E' stato un privilegio aver avuto la tua amicizia dall'infanzia ad oggi.CiaoUn abbraccio ad Anna, Luca e Ilaria.Corrado con Daniela.26 ottobre 2018I condomini e gli amministratori del condominio «Olimpo B1-B2» di Via Ugo La Malfa, 6/8-Parma, partecipano al dolore della famiglia per la perdita del Signore porgono sentite condoglianze.26 ottobre 2018