ANNA SIMONINI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 88Ne danno il triste annuncio i figli Daniele con Cristina, Bruno con Rosanna, le adorate nipoti Nicole con Marco, Valentina, Martina con Andrea e il piccolo Leonardo e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno sabato 27 ottobre alle ore 10.00 partendo dalla Sala del Commiato in via Renzo Pezzani n. 27 per la chiesa di Langhirano, indi al cimitero di Mattaleto.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Langhirano.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento al Dott. Antonio Chiapponi.Un grazie di cuore a Vera Racu, Marianna Popovici per l'assistenza e le amorevoli cure prestate.26 ottobre 2018Ï Antonio e Maria GhirardiÏ Fam. Ercole e Antonio RavanettiCiaograzie per aver reso, quando ero piccola, la tua casa e le tue braccia, un mondo fantastico dove potermi sentire amata e coccolata.Grazie per avermi cresciuto nel modo migliore che potessi fare.Spero tu sia felice.Rimarrai sempre nel mio cuore, tua nipote Valentina.26 ottobre 2018Fabio e Romano con le rispettive famiglie, commossi, sono vicini a Bruno, Daniele e familiari tutti per la perdita della cara zia26 ottobre 2018Severina, Marilena, Monia, Stefania e famiglie si stringono con affetto a Daniele, Bruno e famigliari per la perdita della cara26 ottobre 2018Sei stata per me molto più di una nonna, molto di più di quanto potessi desiderare.CiaoNicole.26 ottobre 2018Alberto Soncini e famiglia porgono affettuose e sentite condoglianze ai famigliari per la perdita della Signora26 ottobre 2018