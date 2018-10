SERGIO TAMAGNINI

Improvvisamente te ne sei andato portando via una parte di noidi anni 62Ne danno il triste annuncio la moglie Rossana, la figlia Clarissa con Michele, la mamma Alba e il papà Lauro, la sorella Cinzia e i nipoti Alessio, Saverio e Riccardo.I funerali avranno luogo domani alle ore 8.30 partendo dall'Ospedale Maggiore per la Chiesa della Trasfigurazione indi per il Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la Chiesa medesima.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un sentito grazie a tutto il personale medico e paramedico del Reparto Infettivi dell'Ospedale Maggiore.26 ottobre 2018Ï Luigi e Michele MonicaÏ Monica, Mafalda e figliEmilio, Loretta, Luca e Cristina sono vicini a Rossana, Clarissa e famiglia per la perdita di26 ottobre 2018Gli amici Sergio Bernazzoli, Bruno Longo, Renato Spocci, Graziano Galletti, Arnaldo Padovani con Isa, Antonio Mirante, Roberto Guerra con Ornella, Paolo Spadoni, Valentina Marchini, Marco Porta, Monica Vernizzi, Luigi Ilariuzzi, Mauro Carobbi, Pino Baracchetti, Paolo Chiodera, Luigi Lagnerini, Paolo Putzolu, Romeo Allinovi, Andrea Bricoli, Roberto Nicolosi, Marzio Bertolini con Daniela, Gianni Cacciatore, Cristina Limongi, partecipano commossi al profondo dolore dei famigliari per la perdita di26 ottobre 2018Le più sincere condoglianze ai famigliari per la perdita diBarbara e Marco Stefanini.26 ottobre 2018Elisabetta e lo staff del Malindi Cafè abbracciano Cinzia e famiglia e partecipano al dolore per la perdita del caro fratello26 ottobre 2018Giovanni Buratti e famiglia, profondamente commossi, partecipano al dolore della famiglia Tamagnini per la scomparsa del caro26 ottobre 2018Cinzia Z., Lorena, Cinzia C., Silvia, Letizia, Rossella, Daniela sono vicine a Cinzia e famiglia per la perdita di26 ottobre 2018Ciao caro amicoabbiamo condiviso momenti belli e spensierati in tanti anni di amicizia.Sarai sempre nei nostri cuori.I tuoi amici del commercio estero.26 ottobre 2018Proprietari, conduttori, amministratore del Condominio Il Girasole, viale dei Mille, 88 Parma partecipano al lutto che ha colpito la famiglia per la scomparsa del caro26 ottobre 2018