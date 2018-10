ALDO MONTANARI

È mancatodi anni 76Ne danno il triste annuncio la mamma Celestina, la moglie Marina, il fratello Carlo, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti.I funerali si svolgeranno sabato 27 alle ore 9.30 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa di Pedrignano (ore 10.00 circa) indi si proseguirà per il Tempio Crematorio di Valera.Il S. Rosario verrà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la Chiesa di Pedrignano.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Non fiori ma offerte all'Unicef.26 ottobre 2018Ï Famiglia Rino PeriÏ Remo, Paola e figliÏ Massimo e Liliana FerragutiÏ Lina Mancina e famigliaÏ Ciccio e famigliaÏ Fam. Corrado BuiaÏ Mario Villani e famigliaÏ Pasquale Leone GalimiLo zio Ivo, i cugini Ermanno, la moglie Marinella, Palmina con Aldo sono vicini ai famigliari per la perdita del caro26 ottobre 2018Gli zii Sergio, Angela e Anna, i cugini Anna, Fausta, Fausto, Franco, GIna, Tiziana, Roberta e Pierluigi con le rispettive famiglie partecipano al dolore della mamma Celestina, della moglie Marina e famigliari tutti per la scomparsa del caro26 ottobre 2018I donatori, il capogruppo e il Consiglio dell'Avis Cortile San Martino partecipano al dolore dei familiari per la scomparsa di26 ottobre 2018Quando si perde un amico come te, le lacrime prendono il posto delle parole.Ciaocontinua a camminare con noi.Enzo, Assunta, Simona, Marco, Sergio e Valentina.26 ottobre 2018