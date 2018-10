EBE REVERBERI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 87Ne danno il triste annuncio il figlio Gianluca con Barbara, l'adorata nipote Martina, la consuocera e i parenti tutti.I funerali avranno luogo lunedì 29 ottobre alle ore 8.45 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa parrocchiale della Trasfigurazione indi al Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato domenica 28 ottobre alle ore 20.30 presso la stessa chiesa.Un particolare ringraziamento a Larysa per la continua e affettuosa assistenza dimostrata in tutti questi anni.Un sentito ringraziamento al medico curante Dott.ssa Daniela Randi.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.27 ottobre 2018Ï Franco e Franca BonariTutti i colleghi della Manutenzione dello Stabilimento Barilla di Pedrignano sono vicini a Gianluca per la scomparsa della mamma27 ottobre 2018Il Fondo di Solidarietà «R.Barilla» ed il Cral Aziendale della Società Barilla a nome di tutti i Soci partecipano al lutto di Gianluca Contini per la perdita della madre27 ottobre 2018La Società Barilla esprime sentimenti di solidale partecipazione al lutto che colpisce il proprio collaboratore Gianluca Contini per la perdita della madre signora27 ottobre 2018Condomini, inquilini e amministratore del Condominio Padova di Stradello Padova n. 2 (Pr) partecipano al lutto dei familiari per la scomparsa della signora27 ottobre 2018Paolo, Cosetta, Alice, Chiara si stringono con affetto al dolore di Gianluca, Barbara e Martina per la perdita della cara27 ottobre 2018Gli amici Stefano, Simone, Ivana, Paolo, Mariella, Pierluigi, Simona in questo triste momento sono vicini a Gianluca, Martina, Barbara per la perdita della cara27 ottobre 2018