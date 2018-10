FRANCO BERTOLETTI

E' mancato all'affetto dei suoi carimarito, padre e nonno esemplare.Con profondo dolore lo annunciano la moglie Maria Grazia, le figlie Federica e Francesca, i cari nipoti Francesco, Samuele e Giulia.L'ultimo saluto al caro Franco si svolgerà in forma privata con arrivo al cimitero della Villetta alle ore 11.45 di domani Lunedì 29 ottobre.Un particolare ringraziamento al Prof. Paolo Dell'Abate ed al personale del reparto di Chirurgia Generale e del padiglione Barbieri dell'Ospedale Maggiore di Parma e al medico curante dott. Fabio Pallone.28 ottobre 2018Ï Francesco PangraziÏ Paola, Stefano, Cristina DelsoldatoÏ Maurizio BondaniÏ Enzo Benedini e famigliaÏ Vanda, Gianni, Gianluca PassaniPer la scomparsa del caropartecipano al lutto il fratello Gian Carlo con i figli Gabriele e Daniela con rispettive famiglie.28 ottobre 2018Ciaoti ricorderò sempre con affetto.Tuo cugino Giorgio.28 ottobre 2018Rosanna e Romano, con Serena, Chiara con rispettive famiglie e Tata Luisa si stringono in un forte abbraccio a Maria Grazia, Federica e Francesca in questo doloroso momento per la perdita del loro tanto amatoUn pensiero e Francesco, Samuele e Giulia.28 ottobre 2018Ciaosarai sempre con noi.Sergio, Pina, Alessandro.28 ottobre 2018Il Presidente con il Consiglio Direttivo del Centro Coordinamento dei Parma Clubs sono vicini ai familiari per la perdita del caro28 ottobre 2018Gli amici dell'Officina di Baccanelli: Graziano Vernazza, Graziano Boselli, Fabio Battistini, Luigi Zeraschi, Gian Carlo Spaggiari partecipano al lutto della famiglia Bertoletti per la scomparsa del caro28 ottobre 2018Mara e Morello partecipano al lutto della famiglia Bertoletti per la scomparsa del caro28 ottobre 2018Giordano e Rolando, addolorati per la perdita del carosono vicini a Maria Grazia, Federica e Francesca.28 ottobre 2018I condomini del condominio Raffaella sono vicini a Francesca e famiglia per la perdita del padre28 ottobre 2018