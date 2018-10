ARMANDO ROCCA

Ha raggiunto la sua Lauradi anni 90Lo annunciano con dolore la figlia Paola con Gianluca, la nipote Lorena con Cristiano e l'adorato Mattia, Angela, Iole, le sorelle, cognate e parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 29 ottobre alle ore 10 partendo dalle nuove sale del commiato Collecchiesi, Via delle Basse 1/G per la chiesa parrocchiale di Collecchio indi al cimitero locale.Il S.Rosario sarà recitato stasera alle ore 19.30 presso la chiesa medesima.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito grazie al medico curante Dott. Marcello Bergonzani.28 ottobre 2018Ï Bar StazioneÏ Adriana, Mirco, Tina SalatiÏ Fam. Nello DelmonteCondomini e amministratore del Condominio Patrizia partecipano al dolore dei familiari per la scomparsa del signor28 ottobre 2018