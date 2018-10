GIOVANNI ZINELLI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 84Ne danno il triste annuncio la moglie Rina, il figlio Roberto, la nuora Paola, le nipoti Ilaria, Maria Laura e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani lunedì 29 ottobre partendo alle ore 13.45 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Sant'Andrea Apostolo in Antognano, proseguiranno per il cimitero della Villetta.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.I famigliari ringraziano sentitamente il personale medico e paramedico del Reparto di Geriatria ed in particolare il Dott. Artoni.28 ottobre 2018Ï Fermo RiccòÏ Italo BiondiniÏ Luciano ZattiÏ Alberto AgnettiÏ Giorgio Schianchi