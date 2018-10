ESTER TORRESANI

È tornata alla Casa del Padredi anni 93Ne danno il triste annuncio la figlia Marisa, i nipoti Francesco e Barbara, la sorella Vanda e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani lunedì 29 ottobre alle ore 14.30partendo dalle Sale del Commiato Adeper la chiesa di S. Maria Immacolata (strada Casa Bianca) indi si proseguirà per il Tempio di Valera.Questa sera alle ore 19.00 presso la stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Paolo Silvestri per le premurose cure prestate.Si ringraziano gli infermieri dell'assistenza domiciliare del Polo Lubiana per le amorevoli cure prestate.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.28 ottobre 2018Grazieper tutto l'amore che mi hai dato, resterai per sempre nel mio cuore.Marisa.28 ottobre 2018