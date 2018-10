ERMANNO MARANI

«Grazie per il bene che ci hai voluto.....»Ci ha lasciatoLo annunciano con grande dolore la moglie Claudia, i figli Patrizia e Roberto con Francesca, gli adorati nipoti ed i parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 29, alle ore 14.00 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la Chiesa di Bogolese (ore 14.30 circa) indi si proseguirà per il Cimitero di Ugozzolo.Il S. Rosario verrà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la Chiesa di Bogolese.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Non fiori ma opere di bene.28 ottobre 2018Nella pace eterna, il nostro carosarà accolto con un grande abbraccio.Affettuosamente si uniscono al dolore di Claudia, Patrizia e Roberto, i cugini Wilma, Sergio, Gianni, Deanna ed Elvezia con le rispettive famiglie.28 ottobre 2018Luciana ed Emanuele si stringono a Claudia, Patrizia, Roberto e alle loro famiglie nel dolore per la perdita del caro28 ottobre 2018