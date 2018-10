CROCE

I figli Sara, Giovanni e Mauro ed i nipoti annunciano la scomparsa del caro ISIDORO LAMORETTI



di anni 80



si ringraziano sentitamente i medici e tutto il personale del reparto di nefrologia, della sezione acuti e del centro dialisi dell'ospedale Maggiore di Parma, il dottor Augusto Bertini e l'Assistenza Pubblica di Langhirano.



I funerali si svolgeranno martedì, 30 ottobre alle ore 9.30 partendo dalla sala del commiato in Langhirano via Renzo Pezzani n.27 per la chiesa al castello di Torrechiara, indi al cimitero di Vigatto.



Il S.Rosario sarà recitato lunedì sera alle ore 20.30 nella chiesa di Casatico.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento. Casatico, 28 ottobre 2018



Ï Oscar Magnani e fam.



Ï La Ferramenta Srl



Ï Anna, Enzo, Angela e famiglie



Brunella, Nicolò, Elena, Luca, Vittoria, Laura, Federico e Edoardo sono vicini a Sara, Giovanni e Mauro per la perdita del caro ZIO ISIDORO Pilastro, 28 ottobre 2018



Dipendenti e collaboratori dello Studio Lamoretti sono affettuosamente vicini a Mauro, Giovanni e Sara per la perdita del caro papà ISIDORO Torrechiara, 28 ottobre 2018



Il Consiglio Direttivo, tutti i soci e i collaboratori del Consorzio Vini Colli di Parma, si uniscono al dolore della famiglia Lamoretti per la scomparsa del caro ISIDORO Parma, 28 ottobre 2018



Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, il Segretario e i dipendenti del Comune di Langhirano partecipano commossi al lutto dell'Assessore Mauro Lamoretti e famiglia per la scomparsa del signor ISIDORO LAMORETTI Langhirano, 28 ottobre 2018



Il Presidente, la segreteria e i soci della Strada del Prosciutto sono vicini alla famiglia Lamoretti per la scomparsa di ISIDORO Parma, 28 ottobre 2018



Andrea Ferrari e i collaboratori tutti di Monte delle Vigne partecipano al dolore della famiglia per la scomparsa di ISIDORO LAMORETTI Ozzano Taro, 28 ottobre 2018



La ditta Cidiesse partecipa al dolore dell'amico Mauro per la perdita del caro papà ISIDORO Langhirano, 28 ottobre 2018



Cesarino con Maria Luisa, Alessandro, Alessandra saluta ISIDORO



amico di una vita.



Sarai sempre nel nostro cuore insieme a Roberta. Casatico, 28 ottobre 2018