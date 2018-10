VILMA LEVATI

Ha raggiunto il suo adorato Stefano l'anima buona didi anni 92Addolorati ma confortati dalla Fede nella Resurrezione, lo annunciano i figli Vanni, Rita e Rinaldo, il genero , la nuora, i nipoti e pronipoti.Il funerale avrà luogo domani alle ore 13.30 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa di San Leonardo indi, la salma proseguirà per il cimitero di Marore.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa Chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.26 ottobre 2018Ï Francesco, Giuseppe e RobertaCiaosei stata per noi fonte di amore e porto sicuro.Ti amiamo tanto.Le tue bamboline Elena, Benedetta e Camilla.29 ottobre 2018Grazie di cuoreper tutto il bene che mi hai fatto.Tua nuora Paola.29 ottobre 2018Alberto Levati unitamente a tutti i dipendenti di Autofficina 2000 sono vicini a Rinaldo per la perdita della cara signora29-10-2018