VILMA BAROZZI

Serenamente è mancata all'affetto dei suoi caridi anni 93Ne danno il triste annuncio i figli Amerigo con Valentina, Noretta con Emilio, i nipoti Mirko, Matteo e Andrea con Daniela, la sorella Rina, i cognati, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo domani martedì 30 c.m. alle ore 9.30 nella Chiesa Parrocchiale di Chiusa Ferranda indi al cimitero di Soragna.La cara salma sarà fatta giungere dall'Ospedale di Vaio.Un particolare ringraziamento a tutto il personale del Reparto U.T.I.C. e al Day Hospital Cardiologico dell'Ospedale di Vaio per la premurose cure ed assistenza prestate.Il presente serve di partecipazione e di ringraziamento.29-10-2018Partecipiamo al dolore dei familiari per la perdita della caraFamiglie Ghisoni Remo, Achille e Giorgio.29 ottobre 2018La Comunità di Chiusa Ferranda si stringe ad Amerigo, Valentina e familiari per la perdita della cara29-10-2018