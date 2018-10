LUIGI GIUSEPPE MAZZA

Il mio caro papàdi anni 83ci ha lasciato.Ne danno il triste annuncio la moglie Catterina, la figlia Donatella con Giancarlo, i nipoti Martina con Cristiano, Tommaso e Niccolò e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani alle ore 9,15partendo dalle sale del commiato Ade, site in Viale della Villetta 31/a indi per il Tempio di Valera.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.30 ottobre 2018Ï Famiglia Dellapina MarioÏ Dellapina Gianluca, Elena, Giorgio e FilippoÏ Famiglia Ferrari GuidoÏ Valeria e Arnaldovoglio ricordarti com'eri, pensare che ancora vivi, che ancora mi ascolti e che come allora mi canti una canzone.Donatella.30 ottobre 2018Ovunque tu sarai ti sentiremo cantare e saremo felici nel tuo ricordo.CiaoMartina, Cristiano, Tommaso e Niccolò.30 ottobre 2018La cognata Luisa, i nipoti Renata, Renzo e Rita, Anna e Paola con le rispettive famiglie sono vicini a Rina e Donatella nel dolore per la perdita del caro30 ottobre 2018