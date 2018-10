ZITA ZORDAN

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 81Ne danno il triste annuncio la figlia Fernanda con Marco e Katia.I funerali avranno luogo mercoledì 31 ottobre alle ore 9,30 partendo dall'abitazione in Via Gobetti 4 per la Chiesa di S.Francesco e si proseguirà per il Tempio di Valera.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella Chiesa di S.Francesco.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante dott. Gianluca Gorreri per le premurose cure prestate.30 ottobre 2018