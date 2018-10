MARIA LUISA VARESI

È mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio i figli Stefano e Marco, il nipote Francesco, Cesarina, Lucia, Candida, Giovanna e Beatrice, le sorelle e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani mercoledì 31 ottobre partendo alle ore 9,45 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa parrocchiale di San Marco, proseguiranno per il cimitero della Villetta.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 presso la stessa chiesa.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.30 ottobre 2018La sorella Bruna con Ivana e famigliari profondamente commossi per la scomparsa della carapartecipano con affetto al dolore di Marco, Stefano e rispettive famiglie.30 ottobre 2018Ariella, Carmen e Franco, Claudio e Cristina con le rispettive famiglie sono vicini a Stefano e Marco per la scomparsa della cara30 ottobre 2018La zia Elda insieme a Paola, Antonio e Laura partecipano al dolore di Stefano e Marco per la perdita della mamma30 ottobre 2018Gianni, Silvana, Guido e Filippo Cavazzini sono vicini a Marco, Stefano e Ceci per la perdita della cara30 ottobre 2018Lalla, Alfredo, Raffaella e Vincenzo Ziccardi si stringono con affetto al dolore di Stefano, per la perdita della cara mamma30 ottobre 2018Gabbi Gabriella Ferretti, Fausto Ferretti, Paola Bortolotti, Sandra Ferretti, Luca Spaggiari sono vicini al Dott. Stefano Zoni per la perdita della cara madre30-10-2018I condomini e l'amministratore del Condominio Monica di Parma desiderano esprimere ai familiari della signorail loro cordoglio per l'improvvisa scomparsa della signora «Varesi».30 ottobre 2018Ines Coruzzi con Concetta si uniscono al dolore di Stefano, Lucia e famiglia per la perdita dell'amata mamma30 ottobre 2018