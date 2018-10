ALDO COLLI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 84Ne danno il triste annuncio la moglie Ugolina, il figlio Renzo con Maria Pia, gli adorati nipoti Martina e Federico, i cognati, i nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno mercoledì 31 ottobre alle ore 9,30 partendo dalla sala del commiato di Traversetolo per la Chiesa parrocchiale indi al cimitero locale.Il S.Rosario sarà recitato nella stessa chiesa questa sera alle ore 20,30.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore alla Dottoressa Luciana Sgorbati, agli infermieri e alle assistenti domiciliari.30 ottobre 2018Ï Anna, Lella, PaolaÏ Luciana e figliÏ Antonio, Isella, Francesco, FiorenzaClaudia, Alessandro e Roberta sono vicini a Ugolina e famiglia per la perdita del caro30 ottobre 2018Ennio e Angela Cavazzini con le figlie sono vicini a Ugolina, Renzo e famiglia per la perdita dell'amico30 ottobre 2018Ester, Dino e Lina sono vicini a Ugolina e Renzo in questo momento di dolore per la perdita del caro30 ottobre 2018Andrea e Sara sono vicini a Renzo e famiglia in questo doloroso momento per la scomparsa del caro30 ottobre 2018