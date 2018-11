LUCIA VAIOLI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 53L'annunciano con profondo dolore il marito Gianfranco, il figlio Nicolò con Alice, la mamma Delia, la sorella Valeria con Ivano, la nipote Marta con Luca, i suoceri Pina e Antonio e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno venerdì 2 alle ore 11.00 nel Duomo di Berceto con partenza alle ore 10.20 dalla Camera Mortuaria dell'Ospedale di Borgo Val di Taro, indi al cimitero locale.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.00 presso il Duomo di Berceto.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al personale del Reparto Oncologico dell'Ospedale Maggiore di Parma e all'Associazione Verso il Sereno.31 ottobre 2018Ï Angelo, Ivana, Giulio VenturiniÏ Famiglia Barusi FulvioHai insegnato a tutti che si può vivere col sorriso anche quando la vita si complica e che il sorriso e la gentilezza possono rendere il mondo un posto migliore.GrazieGian, Nico e Ali.31 ottobre 2018Gli zii Luciano, Simonetta, Giacomo e Marie-Helene abbracciano forte l'adorato Nicolò in questo momento di dolore per la perdita della cara mamma31 ottobre 2018I cugini Nicola, Donatella e Denise con rispettive famiglie si stringono a Nicolò in questo triste momento per la perdita della cara mamma31 ottobre 2018La dirigenza, giocatori dell'A.S.D. Terre Alte Berceto sono vicini a Nicolò per la perdita della cara mamma31 ottobre 2018Grazieper la tua meravigliosa amicizia.Ti voglio bene.Chiara.31-10-2018ora la tua simpatia rallegrerà le estati del Paradiso.Ti ricorderemo sempre col sorriso.I tuoi colleghi del Caffè Appennino, Tatiana, Alessandro, Giulia e Carla.31 ottobre 2018