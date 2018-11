ALBA BRIGNOLI

È tornata alla Casa del Padredi anni 91Ne danno il triste annuncio, i figli Emilio con Santina, Giorgio con Mariella, le nipoti Ilaria con Alessio ed il piccolo Leonardo, Alice con Luca, il fratello Primo, le cognate, il cognato, i nipoti ed i parenti tutti.Il funerale sarà celebrato mercoledì 31 c.m. alle ore 14.00 presso la chiesa parrocchiale di Pontetaro, indi al cimitero di Bianconese.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento anticipato.Un grazie di cuore all'amica Dottoressa Pagani per la disponibilità e l'affetto che le ha sempre riservato.31 ottobre 2018Ï Romano, Maura CorradiniÏ Fam. Zelinda CricchiniI cognati Lina e Angelo con Alessandro, Michela, Manuel e Penelope si stringono con affetto a Giorgio, Emilio e famiglie per la scomparsa della cara31 ottobre 2018Adele Bernazzoli partecipa al dolore dei famigliari per la dipartita della cugina31 ottobre 2018Zii Nelson e Alba ì, i cugini Renzo, Luciana, Roberto e Marina sono vicini a Emilio e Giorgio per la scomparsa della mamma31 ottobre 2018Walter, Ivana, Lara, Nicole sono vicini a Giorgio e famiglia per la scomparsa della cara mamma31 ottobre 2018Condoglianze a Giorgio ed Emilio e famiglia per la perdita della madreFabrizio Piccinini e famiglia.31 ottobre 2018Gli amici del ballo, con i maestri sono vicini a Giorgio, Mariella e famigliari per la scomparsa della cara31 ottobre 2018Luca e Gabriella Baistrocchi partecipano al lutto di Giorgio, Emilio e famiglie per la scomparsa della cara mamma31 ottobre 2018