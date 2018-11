CROCE

Dopo una lunga vita dedicata alla famiglia è salita al Cielo, ricongiungendosi al caro Bruno, l'anima di ELES ALBERTI VED. ALBERTI



Ne danno il triste annuncio i figli Alceo e Pier Luigi con Isabella e Nicola, la sorella Irne, il fratello Piero con Marisa, nipoti, amici e parenti tutti.



Il S. Rosario verrà recitato oggi mercoledì 31 ottobre alle ore 19.00 presso la chiesa di San Patrizio in via Lanfranco, 17 a Parma.



Il funerale avrà luogo venerdì 2 novembre alle ore 11.30, presso la stessa chiesa indi al cimitero della Villetta.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.



Non fiori ma opere di bene.



Ringraziamo l'amico Dott. Paolo Tagliavini per le cure prestate, con grande umanità.



Un grazie di cuore all'amica Stella Cireasa per l'amorevole assistenza quotidiana. Parma, 31 ottobre 2018



Ï Maria Teresa Azzini e fam.



Ï Raffaello Ferrari



Ï Famiglia Mantovi Mauro e Cantarelli Lino



Angela, Silvia, Francesco, Paolo e Chiara si uniscono con affetto al dolore di Pierluigi e Alceo per la perdita dell'amata mamma ELES Parma, 31 ottobre 2018