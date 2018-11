ADELE MAZZALI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 79Ne danno il triste annuncio la figlia Liliana con Adolfo, i nipoti Marianna con Marco, Giulia, Silvia, Erica; Gianluca con Claudia, il fratello Afro, le sorelle Anna ed Elena, cognati, cognate, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno venerdì 2 novembre alle ore 14.30 partendo dall'abitazione in Monticeli Terme per la Chiesa parrocchiale indi al Tempio di Valera.Il S. Rosario sarà recitato in abitazione questa sera alle ore 20.30.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore alle Dottoresse Pagano e Zanelli del Core di Reggio Emilia.Un ulteriore ringraziamento al Dottor Montanari, alla Dottoressa Scardina, al Dottor Parise e a tutto il personale infermieristico del Reparto di medicina dell'Ospedale di Montecchio.Alla Dottoressa Alessandra Parmeggiani, alle infermiere Elena e Romina la nostra più sincera riconoscenza per le amorevoli cure prestate.Non fiori ma offerte al Core.1-11-2018Ï Famiglie Sergio e Roberto BertinelliÏ Luisa Vignali e fam.Ï Franco Rosati e fam.Ï Renata e LuigiÏ Braglia Alessandro e MaraÏ Sivana Benelli e figliÏ Famiglia Giaroli Enzo e figliÏ Famiglia Scaffardi PietroÏ Donatella e Luciano GhirettiÏ Mara, Simona e AttilioÏ Fam. Cherubini Ghirardi MarisaÏ Fam. Giovanni FavaÏ Famiglia RocchiÏ Deanna ParrucchieraCommossi partecipiamo al dolore di Liliana e famigliari per la scomparsa diBruna Zinani, Vilma e figli.1 novembre 2018Carati ricorderò sempre con affetto.Ciao.Claudia Rebecchi.1 novembre 2018Addolorati porgiamo le nostre più sentite condoglianze a Liliana, Adolfo, Luca, Marianna e famigliari per la scomparsa della signoraLinda e Claudio Rebecchi.1 novembre 2018I cognati Antonio e Lina e le nipoti Ivana, Daniela, Giovanna, Marinella con rispettive famigie partecipano al dolore dei familiari per la perdita della cara1 novembre 2018I cugini Minio, Bianca, Luisa e Marisa con le rispettive famiglie partecipano al lutto dei famigliari per la scomparsa della cara1 novembre 2018Cristina e Gianfranco con i figli e rispettive famiglie sono vicini a Liliana, Adolfo, Marianna, Gian Luca e famigliari tutti per la perdita della cara1 novembre 2018Ciaoti ricorderemo sempre con tanto affetto.Un abbraccio a Liliana e famiglia.Lino, Iolanda, Arnaldo, Eva, Antonio, Greta, Alberto, Francesca.1 novembre 2018