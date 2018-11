ELIDE COLLA

«In verità, in verità vi dico:chi credeavrà la vita eterna»(Gv 6,47)Ci ha lasciatidi anni 90Addolorati lo annunciano i figli Fabrizio con Graziella, Paolo con Ofelia, i nipoti Corrado e Azzurra con la piccola Viola.I funerali si svolgeranno sabato 3 novembre alle ore 11,00 partendo dalle Piccole Figlie per la chiesa parrocchiale di Corcagnano, indi al cimitero di Vigatto.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa.Un ringraziamento particolare al medico curante Dott. Andrea Manotti per la concreta disponibilità.Un sentito ringraziamento al personale tutto dell'Hospice Piccole Figlie per l'amorevole assistenza prestata.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.2 novembre 2018Ï Dario ZandonellaÏ Famiglia Ennio Colla, Franco e NellaÏ Fam. Melli DanielaÏ Famiglie Enzo e Francesco CollaI cugini Donatella, Pierluigi e Gabriella Colla, con le rispettive famiglie, sono vicini a Fabrizio e Paolo per la perdita della cara mamma2-11-2018Alessandra è vicina con affetto a Fabrizio e Paolo per la scomparsa della cara2 novembre 2018Netta e Stefano Orsi partecipano commossi al dolore dei familiari per la scomparsa della cara2 novembre 2018Maria Colla e figli sono vicini a Paolo e Fabrizio per la perdita della cara mammaParma, 2 novembre 2018Marisa, Marco e Gabriella con le rispettive famiglie si stringono in un forte abbraccio a Paolo e Fabrizio per la perdita della loro cara mamma2 novembre 2018