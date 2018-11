CROCE



«...Sono solo stasera senza di te



Mi hai lasciato da solo davanti a scuola



Mi vien da piangere



Arriva subito



Mi riconosci ho le scarpe piene di passi



La faccia piena di schiaffi



Il cuore pieno di battiti



E gli occhi pieni di te...»

E' mancata SILVANA VECCHI IN FERRARI



immenso amore della nostra vita.



Lo annunciano Sergio, Beatrice con Giovanni, Filippo con Francesca, nipoti, cognati, zii e parenti tutti.



I funerali si svolgeranno oggi alle ore 15.00 partendo dalle Nuove Sale del commiato «Collecchiesi» in Via delle basse, 1/G per la chiesa parrocchiale di Gaiano, indi al cimitero locale.



La camera ardente sarà aperta dalle ore 8.30 con orario continuato.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento. Gaiano, 2 novembre 2018



Ï Simona Mori e fam.



Ï Fam. Franco Vecchi



Ï Ermes, Rina Orlandini



Ï Fernanda, Sara, Michele



Ï Mina Vecchi e figli



Ï Pupa, Romano Ghillani



Ï Rosetta, Vincenzo, Franca, Arianna



Ï Roberta, Giorgio, Nicola, Annamaria, Riccardo



Ï Fam. Nello, Antonella Delmonte



Ï Annamaria e Maurizio Maini



Ï Gianni Tarasconi e fam.



Cara NONNA



con te siamo stati felici.



Grazie per averci riempito di amore e per essere stata sempre presente nelle nostre vite.



Ci mancherai tanto.



Alberto, Francesco, Filippo, Giovanni e Paolo. Gaiano, 2 novembre 2018



Commossi, partecipiamo al dolore di Sergio, Beatrice, Filippo e familiari tutti per l'improvvisa e immatura scomparsa dell'amatissima ZIA SILVANA



Laila con Mauro, Alice e Francesco, Andrea con Betty, Virginia ed Edoardo, Cristina con Walter e Annalisa. Collecchio, 2 novembre 2018



Gli zii Gabriella e Luciano con Paolo, Simona e famiglie abbracciano affettuosamente Sergio, Beatrice, Filippo e familiari per la perdita della cara SILVANA Collecchio, 2 novembre 2018



Titolari e dipendenti della Ceramica del Ferlaro sono vicini a Sergio, Beatrice e Filippo nel dolore per la perdita della cara SILVANA



amica e preziosa collaboratrice. Collecchio, 2 novembre 2018



Valeria, Lorena ed Alberto con tanto affetto sono vicini a tutti i familiari della cara SILVANA Collecchio, 2 novembre 2018



Commossi e addolorati siamo vicini a Sergio e familiari tutti per la perdita della cara SILVANA



Assunta, Franco, Enrico, Olli e Mattia. Gaiano, 2 novembre 2018



Adamo e Maria Elisa con Vincenzo e Giulio si stringono con affetto a Beatrice e familiari nel dolore per la scomparsa della signora SILVANA VECCHI IN FERRARI Marore, 2 novembre 2018



Alberto e Cristina Manfrini, profondamente addolorati, sono vicini a Bea e famiglia per la scomparsa della cara SILVANA Parma, 2 novembre 2018



Gli amici Giorgia, Antonio, Paola, Marco, Silvia, Elena, Monica, Enrica, Marco, sono vicini a Filippo e famiglia per la perdita della cara SILVANA Collecchio, 2 novembre 2018



Franco, Carla, Cristina, Fabio, Davide e Alice sono vicini a Filippo, Francesca e familiari tutti per la perdita della cara SILVANA Collecchio, 2 novembre 2018



Increduli e con profondo dispiacere ci stringiamo in questo triste momento a Bea, Filippo e Sergio per la improvvisa scomparsa della cara SILVANA



Elisa con Riccardo e Renato, Benito, Famiglia Fausto Brozzi. Collecchio, 2 novembre 2018



Elena Cavatorta, Nicoletta con Luciano e Matteo si stringono con affetto a Beatrice, Filippo e Sergio per la perdita della adorata SILVANA Parma, 2 novembre 2018



«Se una persona che amavi



è volata in cielo,



avrà sempre



un angolo di paradiso



nel tuo cuore».



Ciao SILVANA



Luciana, Iolanda, Mimma, Mara, Giovanna, Ribella, Angela, Cecilia, Marta, Fernanda. Gaiano, 2 novembre 2018



Luciana, Nicoletta e Matteo si associano sentitamente al dolore di Beatrice e dei familiari per la grave perdita della cara signora SILVANA Tortoreto, 2 novembre 2018



Con tanto dolore e sentita partecipazione sono vicina a Beatrice e famiglia per la perdita della cara SILVANA



Elena Ferrari in Cavatorta. Parma, 2 novembre 2018



Firmino, Luciana, Christian e Laura Manfrini sono vicini a Sergio e famiglia per la scomparsa della cara SILVANA Parma, 2 novembre 2018



Gianluca e Carla Cavatorta con Silvia, Fawzia e Mattia addolorati si stringono in un abbraccio affettuoso a Beatrice per la perdita della sua mamma SILVANA VECCHI FERRARI Parma, 2 novembre 2018



Tutti i dirigenti, procuratori e dipendenti del Gruppo Cavatorta partecipano al dolore della dott.ssa Beatrice e famiglia per la scomparsa della madre SILVANA VECCHI FERRARI



e porgono le più sentite condoglianze. Parma, 2 novembre 2018 <+T>Morena e Fabrizio si stringono a Filippo, Francesca e familiari tutti per la perdita della cara SILVANA Ramiola, 2 novembre 2018