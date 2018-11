ALFREDINA CERESINI

E' tornata in cielo l'anima buona didi anni 93Lo annunciano con tristezza Catia e Osvaldo, Elena e Giuseppe, le sorelle Elia e Dina, i nipoti, gli amici, i parenti tutti e i suoi angeli custodi degli ultimi anni Vera e Mia.I funerali si svolgeranno sabato, 3 novembre alle ore 14,30 partendo dalla Sala del Commiato in via Renzo Pezzani n. 27 per la chiesa di Langhirano, indi al cimitero di Mattaleto.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella stessa chiesa.La famiglia ringrazia di cuore i medici curanti dott. Missorini e Louis Louis unitamente alle signore Mia e Vera che l'hanno assistita continuamente.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.2 novembre 2018Ï Monica e Massimo CeresiniÏ Silvia, Gabriella e GiorgioLe sorelle Elia con Erminio e Daniela, Michela e Emanuele; Dina con Daniela, Laura e Luca si uniscono al dolore di Catia e familiari per la perdita della cara mamma2 novembre 2018La classe 5^B dell'Istituto Comprensivo di Langhirano si stringe attorno alla maestra Katia per la perdita della sua adorata mamma2 novembre 2018Mariella, Angela e famiglia sono vicine a Catia, Osvaldo ed Elena per la perdita della cara2 novembre 2018Siamo vicini a Catia e famiglia per la perdita della cara mammaI condomini di Via Coruzzi 1 unitamente alle badanti Vera e Mia.2 novembre 2018