GIANFRANCO COPELLI

È mancato ai suoi caridi anni 77Lo annunciano con dolore la compagna Renata con Ginetto e Ferdinando, la cognata Elena con Sandro, i nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo sabato 3 c.m. alle ore 9,30 nella Chiesa Collegiata di Busseto ove la cara salma giungerà dall'ospedale di Vaio, indi al cimitero locale.Il S.Rosario sarà recitato questa sera in Chiesa Collegiata dopo la S.Messa Vespertina delle ore 18.00.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante dott. Ronchini, al dott. Brianti, al dott. Rastelli ed a tutto il personale del reparto medicina d'urgenza dell'ospedale di Vaio.2 novembre 2018per me sei stato un compagno meraviglioso e un padre per i miei figli.Con affetto Renata.2 novembre 2018