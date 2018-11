CARLO CALZOLARI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 86Ne danno il triste annuncio i figli Andrea con Cristiana e Gianmaria, Ilaria con Ivo Jacopo e Giorgia, i parenti tutti.Il rito funebre si svolgerà sabato 3 novembre alle ore 14.00 partendo dalla sala del commiato della COF in Viale Villetta per la chiesa parrocchiale di Alberi indi, la salma proseguirà per il Tempio della cremazione di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di Alberi.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.2 novembre 2018Ï Paolo e Stefania Damini