RENZO MAZZANI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 86Lo annunciano con dolore la moglie Rosa, la figlia Daniela con Gianni, i nipoti Giambattista e Giulia, le cognate, il cognato, i nipoti Claudio, Marina e Barbara ed i parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi 3 c.m. alle ore 10.30 nella chiesa di Fontanelle, indi al cimitero locale.La cara salma giungerà dall'Ospedale di Vaio di Fidenza con partenza alle ore 9.45.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. D. Conti.un grazie di cuore alla cara signora Bruna.Non fiori ma opere di bene.3 novembre 2018Lo Studio Meli-Maghenzani porge sentite condoglianze ai famigliari per la perdita di3-11-2018Il Presidente, il Consiglio Direttivo e tutti gli iscritti del Circolo Amici di Fontanelle, partecipano al dolore dei familiari per la scomparsa di3 novembre 2018La famiglia Mazzolini Alfredo è vicina ai famigliari in questa triste circostanza per la perdita del signored esprime accorato cordoglio.3-11-2018I dipendenti della Ditta. GI.AL, Impianti Srl esprimono il loro cordoglio e sono vicini alla famiglia Mazzani- Ronconi per la perdita del loro caro3-11-2018