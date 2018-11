MASSIMO FERRARI

Dopo anni di sofferenza ora riposa in pacedi anni 67Lo annunciano con tristezza i cugini Anna Maria con Franco, Fabio, Chiara e Renzo con Ornella, Lorenza con Fabio e Anna.I funerali si svolgeranno oggi sabato 3 novembre alle ore 14.45 patendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa delle SS. Stimmate N.S.G.C. indi al cimitero di Vigatto.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito ringraziamento a tutto il personale medico e paramedico dei Reparti di Oncologia e Nefrologia dell'Ospedale Maggiore e al medico curante Dott. Torelli Edgardo.3 novembre 2018La Plastoblok Italiana unitamente a tutti i dipendenti partecipa al dolore dei famigliari per la perdita del caro3 novembre 2018Romano Bertolini e famiglia partecipano al dolore della famiglia per la perdita del caro3 novembre 2018