ILIANA GARDINI

È mancata ai suoi caridi anni 66Ne danno il doloroso annuncio la figlia Alessia, i fratelli Ileana, Cinzia, Ivan, Cristina e Giuseppe, i cognati, le cognate, i nipoti, Gianni con Bea e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 5 novembre alle ore 14.30 partendo dall'Ospedale di Borgotaro per la chiesa di Solignano indi al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Solignano.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito grazie al medico curante Dott. Paolo Casali, alla Dottoressa Ilaria Pesci di Vaio e a tutto il personale dell'Hospice La Valle del Sole di Borgotaro.Un ringraziamento particolare all'amica Lidia per le amorevoli cure prestate.4 novembre 2018Ï Renzo, Emanuela e KarenCiaoZia Laura, Stefy, Giada, Luigi, Gianluca e Gianmarco.4 novembre 2018ti porterò sempre nel cuore.Lidia.4 novembre 2018Marco e Daniela, Marco, Paola e Lorenzo, Ilaria e Matteo, Annarita, Raffaele, Lorenzo e Emma, Federico, Elia, Stefano, Davide, Gianmaria e Rebecca si stringono ad Alessia e famiglia per la perdita della carache ricorderemo sempre con grande affetto.4 novembre 2018Il ricordo dei bei momenti passati insieme resterà per sempre nei nostri cuori.CiaoSonia, Alessandro, Francesca, Carlotta.4 novembre 2018I colleghi della Praxair sono vicini ad Alessia e familiari per la perdita della cara4 novembre 2018Lorenza e Stefania si stringono ad Alessia e familiari tutti per la perdita della cara4 novembre 2018ti ricorderemo sempre per la tua gentilezza e amicizia.Ida e Gianni, Betty e famiglia, Simone e famiglia.Un grosso abbraccio ad Alessia per la perdita della cara mamma.4 novembre 2018