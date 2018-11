GIOVANNI TAMBINI

E' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 87Ne danno il triste annuncio, le figlie Paola con Gian Marco, Geremia e Gregorio, Anna con Paolo e Lorenzo, Olga, il fratello, le sorelle, i parenti tutti.I funerali avranno luogo domani, alle ore 11 partendo dall'abitazione di Bardi in Via San Francesco 10, per la chiesa parrocchiale, indi al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato nella chiesa di Bardi questa sera alle ore 20.30.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.I familiari rivolgono un sentito ringraziamento al medico curante Dott. Luigi Solari e all'infermiera Luciana.Non fiori ma eventuali offerte all'Assistenza Pubblica di Bardi o alla Cooperativa Bucaneve.4 novembre 2018