RENZO RICCHETTI

E' mancato all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio Antonietta, Marco, Fabio, la sorella Ida e i nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo lunedì 5 c.m. alle ore 14.30 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Marzolara.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.4 novembre 2018Ï Famiglia Mauro BarbutiÏ Famiglia Piera Alfieri e figliSentite condoglianze alla famiglia per la scomparsa diFamiglie Alfieri Franco e Silvano.4 novembre 2018Mariangela, Mauretta, Mina, Nera, Gabriella, Lisetta, Angela, Gina, Daniele, Letizia, Teresina, Edda, Enzo, Paoletta, Eugenia, Lidia, Anna, Ieppi e Nadia ricordiamo l'ex collegae siamo vicini ai famigliari.4 novembre 2018I soci del Circolo Sociale e di A.C. Marzolara partecipano al dolore di Antonietta e dei figli per la perdita di4 novembre 2018