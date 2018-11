LILIANA AIMI

In punta di piedi ci ha lasciatodi anni 70Ne danno il triste annuncio il marito Claudio, i figli Alessandro, Andrea e Claudia con le rispettive famiglie, la sorella e parenti tutti.Il Santo Rosario verrà recitato lunedì 5 novembre alle ore 20.30 nella chiesa Santa Maria del Rosario.I funerali avranno luogo martedì 6 novembre alle ore 11 partendo dall'Ospedale Maggiore per la medesima chiesa indi al cimitero della Villetta.Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno assistito la nostra cara Liliana.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.4 novembre 2018Ï Mario, Lilia, Ivan FerraboschiAnnarita, Franco, Eura e Sonia con rispettive famiglie si stringono a Claudio e figli per la dolorosa perdita della cara4-11-2018La famiglia Furlotti e Maria Canepari partecipano al lutto di Claudio e dei figli Andrea e Sandro per la scomparsa della adoratamoglie e madre esemplare, presenza insostituibile ed amica della salumeria Zannoni per chi come noi la ha frequentata quotidianamente per decenni.4 novembre 2018Caravogliamo pensarti finalmente libera nelle braccia del Signore.Grazie per averci donato il tuo grande esempio di voglia di vivere e il tuo coraggio.Abbracciamo con tanto affetto i tuoi cari certe che non li lascerai mai soli.Roberta e Anna.4 novembre 2018Pietro Felisa con Annamaria, Nadia, Franco, Paolo, Francesco, Luca, Pietro, Irene, sono vicini e si uniscono con un forte abbraccio al dolore della famiglia Zannoni per la perdita della loro adoratabellissima persona sempre pronta ad un sorriso.4 novembre 2018Paolo, Pierfrancesco, Loredana, Adele ed i colleghi della Tavolamica Spip e Banca Intesa sono vicini ad Alessandro per la perdita della cara mamma sig.ra4 novembre 2018Carlo Del Porto con Filippo e tutta la farmacia San Francesco si uniscono al dolore della famiglia Zannoni nel ricordo della cara signora4 novembre 2018Siamo vicini con affetto a Sandro e famiglia per la perdita della cara mammaTeresa, Paolo, Andrea, Maura, Angelo, Silvia.4 novembre 2018Apprendiamo e ci rattrista la perdita della caraCi stringiamo con affetto e un caloroso abbraccio a Claudio ed a tutta la famiglia per la dolorosa scomparsa.Giovanni e Carla Maffei con Antonella, Cristina, Maurizio, Franco, Fernanda e tutti i collaboratori Meverin.4 novembre 2018