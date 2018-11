MARIA AVIETTI

E' mancata ai suoi caridi anni 79Ne danno il triste annuncio i cugini e i nipoti.I funerali si svolgeranno martedì 6 novembre alle ore 9 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa di San Polo di Torrile ove alle ore 9,30 sarà celebrata la santa messa indi si proseguirà per il cimitero di Branzone di Valmozzola.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito grazie a Sonia per la sua gentilezza e professionalità.5-11-2018Ï Norma, Mariangela e fam.Dolores Tamani e famiglia con affetto danno l'ultimo saluto alla cara5 novembre 2018Nadia e Angela con rispettive famiglie partecipano al dolore dei familiari per la perdita di5 novembre 2018