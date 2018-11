ORAZIO ZANNI

Ci ha lasciatodi anni 87Lo annunciano Mara, Stefano, i nipoti, i pronipoti, cognati e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani martedì 6 novembre partendo alle ore 8,45 dall'Ospedale Maggiore per il Tempio di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.5 novembre 2018Ï Paola, Debora e GiorgiaÏ Famiglia Giancarlo MassariÏ Bruna Guarnieri e figliÏ Ugo e TinaÏ Enzo FerrariÏ Fam. Mauro e Anna ServentiÏ Famiglia Del ReÏ Fam. G.Luca Nardo e VaniaPresidente, Consiglio Direttivo e Soci tutti partecipano al dolore dei famigliari per la scomparsa del caroPresidente Onorario del Circolo Inzani A.S.D.5 novembre 2018Vincenzo, Sergio, Daniele, Paolo, Ilaria Greci sono vicini a Mara e Stefano per la perdita del caro5 novembre 2018Walter Manfredi ed i collaboratori di Isomec Srl partecipano commossi al dolore dei familiari per la scomparsa del past presidentfondatore ed anima del Circolo Inzani, esempio di volontariato autentico al servizio della città.5 novembre 2018Gli amici di Piazzale Inzani sono vicini a Mara e famiglia per la perdita del papàRenata, Alberto, Laura, Clara e famiglia, Marco e Maria, Lisetta, Sandra, Mauro, Elvira, Gianfranco, Paolo, Bruna, Gabriele, Marisa, Carmen, Bianca e figli, Cecilia, Pietro, Evelina, Famiglia Zonin, Milvia, Daria, Claudio, Marcello, Sandra e Alberto, Monica ed Armando, Severina.5 novembre 2018Presidenza Consiglio Direttivo, soci del Club Ruote a Raggi si stringono ai famigliari per la scomparsa del caro5 novembre 2018Famiglie Monica Saverio, Irma, Claudio partecipano al lutto che ha colpito la famiglia Zanni per la perdita del signor5 novembre 2018