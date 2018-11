ELIO BARIGAZZI

Ha raggiunto la sua amata AnnaNe danno il triste annuncio le figlie Elisabetta, Anna Lisa, Daniela con le rispettive famiglie, le sorelle e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno martedì' 6 novembre alle ore 11 partendo dalla sala del commiato di Traversetolo per la chiesa parrocchiale indi al cimitero di Vigatto.Il Santo Rosario sarà recitato nella stessa chiesa questa sera alle ore 20.30.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore a tutto il personale del reparto Lunga Degenza Barbieri ed in particolare alla Professoressa Tiziana Meschi e al Dottor Antonio Nouvenne.5 novembre 2018Ï Maria Teresa BenecchiÏ Famiglia BelliÏ Famiglia ZeccaÏ Famiglia Aldo BarigazziCiaoti ricorderemo sempre con il tuo spirito allegro e spiritoso.Federico, Francesca, Tommaso e Sofia.5 novembre 2018Le sorelle Anna e Franca con le rispettive famiglie si stringono a Elisabetta, Anna Lisa e Daniela nel comune ricordo e rimpianto del caro fratello5 novembre 2018Ida Delpogetto ved. Campi e figli si uniscono al dolore di Elisabetta, Annalisa e Daniela per la perdita del caro papà5 novembre 2018Ci stringiamo con affetto ad Elisabetta, Leonardo, Federico, Francesca e famigliari per la perdita del caroIgnazio, Patrizia, Massimiliano, Alessia e Maria.5 novembre 2018