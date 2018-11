LUCIANA BALDI

Ci ha lasciati improvvisamenteLo annunciano costernati la mamma Nella, il marito Luigi, le figlie Maria Teresa e Mara con Andrea gli adorati nipoti Pier Francesco, Gian Filippo, Giorgia e Francesco, il fratello e parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani martedì 6 novembre alle ore 10,30partendo dalla Sala di Commiato Cof Arduini(v. Spadolini, 14/d) in Monticelli T., per la chiesa di Basilicagoiano, indi al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,00 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.5 novembre 2018Ï Mattioli Fausto e fam.Ï Gino Dalcò e fam.Ï Famiglie Lino e Arnaldo MenozziÏ Fam. Castagnetti Angelo e MartinaÏ Bruno, Paride Tonelli e fam.Ï Famiglia Guido Riccardo e AdaÏ Fam. Alfredo CabriniÏ Caffetteria La VillaÏ Silvia ArduiniÏ Umberto, Irene, Manuela e AlessandroÏ Augusta, Augusto, Lucia e PaoloIl Presidente Nicola Bertinelli, il Direttore Alessandro Corsini, il Consiglio Provinciale, Donne Impresa e il personale tutto di Coldiretti Impresa Verde Parma sono vicini a Mara Pratissoli e famiglia per la perdita della carae porgono le più sentite condoglianze.5 novembre 2018Lucia, Angela, Sergio e Vittorio si stringono con affetto a Luigi, Maria Teresa, Mara e famigliari per la scomparsa della cara5 novembre 2018I cugini Fabrizio con Marina, Maurizio, Violetta con Dante, Claudio con Lorenza, Dina con Franco, Valeria con Renzo unitamente alle zie Gina e Wanda sono vicini a Luigi, MariaTeresa e Mara per la prematura scomparsa di5 novembre 2018Severino, Maria, Annasara, Giovanni, Luisa partecipano al dolore dei famigliari per la mancanza di5 novembre 2018Silvana, Maria Cristina con Giovanni e Dino Padovani si uniscono con affetto al dolore di Luigi, Maria Teresa e Mara per la perdita della cara5 novembre 2018Le amiche Iride, Stefania, Eliana, Donatella, Grazia e Simonetta sono vicine a Teresa e famigliari in questo doloroso momento per la perdita della madre5 novembre 2018Sergio con Tamara e famiglia partecipano con affetto al dolore di Luigi e famiglia per la perdita della loro cara5 novembre 2018Maddalena, Umberto, Giacomo Dall'Aglio partecipano con sincero cordoglio al grande lutto che ha colpito Luigi Pratissoli e famigliari per perdita della loro cara5 novembre 2018Lucia è vicina a Maria Teresa, Mara e Luigi per la perdita della cara mamma e moglie5 novembre 2018Gianfranco e Cristina, Cesare e Daniela, Giovanni e Graziella e rispettive famiglie partecipano commossi al grave lutto che ha colpito Luigi, Maria Teresa, Mara e familiari per la perdita della loro cara5 novembre 2018Le famiglie Lelli partecipano commosse al dolore dei familiari per la scomparsa della signora5 novembre 2018