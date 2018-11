MONTSERRAT RONDA

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 65Ne danno il triste annuncio il marito Vincenzo, i figli Orlanda e Bruno con le rispettive famiglie, la sorella Lourdes, cognati, nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo martedì 6 novembre alle ore 15.15partendo dalle Sale del Commiato C.O.F. «Barbieri-Ghidini»di Medesano (via Santi 14) per la chiesa di Felegara, indi al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Felegara.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore al personale medico e infermieristico dell'Ospedale Maggiore di Parma, in particolare alla Dottoressa Simona Bui e a tutti coloro che ci sono stati affettuosamente vicini.Non fiori ma offerte alla Croce Rossa di Medesano.5 novembre 2018Ï Mariolina, Renato, SabrinaÏ Silvana, Vittorio ZanellaÏ Anna, Giorgio BigorriCaragrazie per tutto il bene che ci hai voluto, e per i bei momenti passati insieme.Antonio, Lucietta, Laura.5 novembre 2018Un caloroso abbraccio a Vincenzo, Orlanda, Bruno e famiglie per la dolorosa perdita diDino, Paolo, Angela, Diego, Manuela, Andrea, Christian e Alex.5 novembre 2018Ciao coraggiosa e grande amicaun abbraccio alla tua famiglia.Silvana.5 novembre 2018Ciaoti vogliamo bene.Gabriella, Giovanni, Ilenia.5 novembre 2018CiaoTi vogliamo ricordare così, con la tua vivacità innata e la tua allegria contagiosa.Non ti dimenticheremo mai.Teresa, Simona, Stefano, Giulia, Laura, Alessia, Paolo, Riccardo.5 novembre 2018