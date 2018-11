ADRIANA DAVOLI

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 77Lo annunciano il marito Ivo, le figlie Daniela con Mattia ed Elena, Cristina con Claudio Andrea e Luca, il fratello Renzo e i parenti tutti.Il Santo Rosario si terrà nella parrocchia di Maria Immacolata in via Casa Bianca lunedì alle ore 20.30.Il funerale avrà luogo martedì 6 novembre con partenza alle 10 da Villa Matilde di Felino per la chiesa di Maria Immacolata.La cerimonia avrà luogo alle 10.30 per poi raggiungere il cimitero della Villetta.Un sentito ringraziamento a tutto il personale di Villa Matilde di Felino per le cure prestate, al dottor Albertini e al professor Sasso.5 novembre 2018Ï Bruna ZaccariniÏ Ada, Mario Pedrozzi e famiglieGli amici del Sara's Runners partecipano commossi al dolore di Cristina e famiglia per la perdita della mammae porgono sentite condoglianze.5-11-2018