CARLA DENTI

E' mancata all'affetto dei suoi caridi ani 89Lo annunciano con dolore il marito Renzo, i figli Giorgio con Angela e Franco con Marianna, i nipoti Claudio con Francesca, Massimo e Federica, gli adorati Stefano e Giacomo, il fratello Nando, la sorella Gianna, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani 6 c.m. alle ore 9.45 partendo dall'abitazione di strada Cappuccini n. 1 per la chiesa ed il cimitero di San Secondo P.se.Il Santo Rosario verrà recitato in chiesa questa sera alle ore 20.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. D. Conti, alle assistenti domiciliari, alle infermiere domiciliari, ed al Dott. G. Pasini per la grande disponibilità dimostrata.5-11-2018